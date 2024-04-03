Жителя Карабаха арестовали по прибытии из Ханкенди в Армению: что известно и при чем тут МККК

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Армения опять «пробила дно». Вместе с МККК. Напомним: 29 марта при содействии Международного Красного Креста из Карабаха в Армению был доставлен некий Саркис Галстян с супругой Маргаритой Шахназарян. Но не успели супруги пересечь условную границу и миновать азербайджанский ППП «Лачин», как сразу же по прибытии в Герус Саркис Галстян был арестован армянскими « правоохранителями». Официально ему предъявлено обвинение в «шпионаже».

Обвинение в шпионаже производит впечатление, но на кого мог шпионить Галстян в уже освобождённом Карабахе? Кроме самой Армении, где готовят реванш? Если Галстян сотрудничал с враждебными Армении спецслужбами до того, как Карабах был освобождён, почему его арестовали только теперь? Вскрылись какие-то новые обстоятельства? Почему вообще Галстян в этом случае решил перебираться в Армению? Это такая «хитрая заброска агентуры»? Не похоже.

Куда логичнее другое объяснение: в «демократической и миролюбивой» Армении объявляют «шпионом» любого, кто побывал на азербайджанской территории. Всё это очень напоминает СССР сталинских времён, где в «подозреваемые» записывали всех, кто побывал в немецком плену или находился на оккупированной территории. Сейчас параллели с фашистской Германией куда больше подходят самой Армении, где установлен памятник Гарегину Нжде, и территории не оккупированные, а как раз наоборот, освобождённые от оккупации, но армянские правоохранители действуют вполне в духе сталинского НКВД.

Есть ещё одно объяснение. На фоне всех истерик о мифических «этнических чистках» Ереван не устраивает, что в конце марта 2024 года из Карабаха в Армению прибывают живые и невредимые супруги Самвел Галстян и Маргарита Шахназарян. А значит, надо или признавать, что никаких «этнических чисток» Азербайджан не проводил, или объявить вернувшихся супругов «азербайджанскими шпионами».

Но чем бы ни руководствовались силовики «демократической Армении», вся эта история – несмываемый позор для Международного Красного Креста. Арестовали Галстяна 29 марта, сразу же, как Красный Крест перевёз его в Армению. Об аресте по обвинению в шпионаже армянские правоохранительные органы заявили 3 апреля. Но до сих пор нет никакого заявления со стороны МККК. Где вряд ли не в курсе, что произошло с человеком, которого они перевезли через границу в рамках гуманитарной миссии.

А вопросы к деятельности МККК есть, и серьезные. Понятно, что у супругов могли быть мотивы перебираться из Ханкенди в Армению – хотя бы на уровне «дети более-менее обустроились и позвали пожилых родителей к себе». Понятно, что перевозки такого рода по-прежнему осуществляет МККК — дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией нет, «гуманитарный посредник» сторонам необходим, и эту роль по традиции берет на себя Международный Красный Крест. Ещё в те времена, пока в Ханкенди продолжала трепыхаться хунта, мы были свидетелями, как под прикрытием МККК провозили контрабанду, «вытаскивали» из Карабаха опасных иностранцев, наконец, ещё во время 44-дневной войны под «крышей» МККК работали спецслужбы нескольких стран, в том числе Франции. Но вывезти человека из Азербайджана по «гуманитарной» схеме, а по прибытии в Армению передать его в руки тюремщиков – это слишком даже на фоне прежнего «послужного списка» Красного Креста.

И как долго эта запятнавшие себя чем только можно и нельзя организации будет считаться « непогрешимой»?

Нурани, обозреватель