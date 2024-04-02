Айгюн Кязымова уличила испанскую группу в плагиате (видео)

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Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова обвинила представителей Испании на «Евровидении 2024» – группу Nebulossa – в плагиате.

Согласно заявлению пресс-службы певицы, которое приводит «Спутник», евровидийная композиция коллектива Zorra схожа с песней из репертуара Кязымовой Gecə yarı («Полночь»), которую исполнительница презентовала семь лет назад. Музыку написал Тарлан Мамедгусейнов, а слова – Азер Ширин.



«Особенно начало песни очень похоже. Просто странно, что испанская группа прибегла к такому и решила представить свою страну с песней, которая является плагиатом. Насчет слов мы ничего не можем сказать, но музыка похожа», – отметили в пресс-службе.

