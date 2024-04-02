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В Санкт-Петербурге установят памятник Гаджибекову

В Санкт-Петербурге установят памятник Гаджибекову

Памятник основателю азербайджанской оперы и автору гимна Азербайджана Узеиру Гаджибекову будет установлен в Санкт-Петербурге, где композитор учился в начале XX века.

Согласно информации пресс-службы городской администрации, об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым во время официального визита в Баку.

«Сейчас мы ведем работу по установке в Санкт-Петербурге памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову. Торжественное открытие монумента будет приурочено к 140-летию со дня его рождения в сентябре 2025 года. К этому времени благоустроим одноименный сквер в Выборгском районе города», – передала пресс-служба слова губернатора.

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