Черная дата в календаре для армян: апрель не ваш месяц

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Определенно, апрель не месяц хаев и, кстати, сентябрь тоже. Не хочется напрягать читателей, но информацией, над которой стоит призадуматься, причем армянам, прежде всего, поделимся. Наблюдения показали, что все шкурные начинания армян в апреле и сентябре заканчиваются для них плачевно, можно даже сказать, трагедией. Но видимо, сами армяне пока не извлекли из этого уроков, либо же им так понравился образ жертвы, который они примерили на себя, что теперь снимать его не хотят, а поскольку мир забывает о старых обидках армян и перестает обращать на них внимание, то всякий раз они затевают новые провокации, о результатах которых заведомо знают, знают, что получат по башке. Эдакие мазохисты…

На условной границе с Азербайджаном замечена концентрация армянских войск, более того, 1 апреля подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении. И конечно, Азербайджан не оставит это дело без ответного удара, который может сильно и надолго испортить настроение хаям.

Случайно ли, но эта новость совпала с уже восьмой годовщиной начала боев в апреле 2016 года, тех самых, которые завершились освобождением стратегической высоты Лелетепе. А ведь тогда Армения, почивавшая на лаврах прежних «побед» и готовившаяся к новым территориальным захватам, спровоцировала то апрельское противостояние. А некоторые симпатизирующие армянам российские эксперты даже проанонсировали «тяжелые дни» для Азербайджана.

Но судьба распорядилась иначе. Армения потерпела сокрушительное поражение. Далее произошли: операция Гызылгая-Гюннют, июльские бои в Товузе и 44-дневная Отечественная война, сентябрьская, кстати. А в сентябре 2023 года флаг Азербайджана был поднят на главной площади в Ханкенди.

А впереди у нас 5 апреля, инициированная Николом Пашиняном встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, той самой, в отношении которой начато расследование по факту закупок вакцин. Ясно, что Пашинян рассчитывает отодвинуть на неопределённое будущее возвращение оккупированных сел – требование Азербайджана, и не только. Тут главное – выклянчить у Запада побольше оружия и… гарантии безопасности. Правда, здесь возникает вопрос: от чего? И напрашивается только один, единственный, ответ – от собственного кретинизма.

Если Армения и сгинет, то не от внешних угроз, а от внутреннего идиотизма.

Рамелла Ибрагимхалилова