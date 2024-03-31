27-летний актер разбился на мотоцикле

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Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста.

Пердомо было 27 лет. Молодой человек разбился на мотоцикле.

Чэнс Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но вырос в Саутгемптоне в Великобритании, куда переехал вместе с матерью. Изучать актерское мастерство он начал в Национальном молодежном театре Лондона.

Артист снимался в серии романтических драм «После». Также он исполнил роли в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Поколение «Ви».