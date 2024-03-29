Мирджавадов: Надо не завидовать грузинам, а учиться у них

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Азербайджанский футбольный ветеран Агасалим Мирджавадов прокомментировал выход сборной Грузии на ЕВРО-2024.

«Надо не завидовать, а учиться у наших соседей. Рад за них. Это большой исторический успех. Когда наши клубы попадали в групповые этапы еврокубков, они радовались за нас. А нам нужно работать умнее. Они доверяют свои специалистам, вы только посмотрите на руководство Грузинской футбольной федерации. Бывшие футболисты не пойдут же работать слесарями или в другую сферу. Они остаются и помогают своему футболу. Другие сборные Грузии также успешно играют. Может и не попадают в финальные стадии, но результаты получше наших. В национальной команде из 26 игроков всего трое играют в местных клубах. У них любого перспективного футболиста сразу же отправляют за рубеж. Чемпионат у них не столь сильный, а европейские клубы верят в грузинских футболистов. Один из менеджеров мне как-то сказал, что ваши должны показывать себя лучше, чтобы и в них поверили», – приводит «Азериспорт» слова Мирджавадова.