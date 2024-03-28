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Азербайджан и Турция запланировали съемки фильма

Азербайджан и Турция запланировали съемки фильма

Агентство кино Азербайджана (АКАР) подписало Меморандум о взаимопонимании с известными турецкими кинокомпаниями Skala Film Prodüksiyon и Tulpar Film. Об этом говорится в сообщении АКАР.

Согласно меморандуму, в ближайшее время планируется совместное производство фильма под названием «Золотой поезд» («Qızıl qatar», «Altun tren»).

Меморандум о взаимопонимании с азербайджанской стороны подписан исполняющим обязанности генерального директора АКАР Орханом Фикретоглу, а с турецкой стороны – председателем правления компании Skala Film Исмаилом Беязидом.

Сюжет фильма, съемки которого планируется провести в Азербайджане, посвящен взаимоотношениям Турции и Азербайджана в начале ХХ века.

Турецкие компании впервые инвестируют в киноиндустрию Азербайджана – финансовую сторону фильма возьмут на себя турецкие производители.

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