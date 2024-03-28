В России обнаружили связь террористов из «Крокуса» с Киевом

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В Следственном комитете России заявили, что в ходе расследование теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что первоначальные итоги расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также имеющуюся у боевиков денежную поддержку со стороны организаторов преступления.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — отмечается в заявлении.