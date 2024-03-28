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Российские исполнители записали альбом песен Магомаева в помощь пострадавшим в «Крокусе» (видео)

Российские исполнители записали альбом песен Магомаева в помощь пострадавшим в «Крокусе» (видео)

Российские артисты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, все доходы от стриминга направят на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «VK музыки».

«Артисты исполнили песни Муслима Магомаева. Альбом получил название «Голос мой услышь». В нем 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители. Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в «Крокус сити холле», который носит имя великого певца Муслима Магомаева», – говорится в сообщении.

В записи приняли участие: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, Macan, Стас Михайлов, Hammali, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. В альбоме использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила «VK музыка», рассказали в сервисе.

Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его можно послушать в «VK музыке», «Яндекс музыке», «МТС музыке» и в HiFi-стриминге «Звук».

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