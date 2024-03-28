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Российские спецслужбы знали о теракте в «Крокусе»?

Российские спецслужбы знали о теракте в «Крокусе»?

Российские спецслужбы, вероятно, знали о том, что 22 марта в московском регионе может быть совершен теракт. Однако по странным обстоятельствам атаку на «Крокус Сити Холл» пропустили.

«Cразу после выборов Владимира Путина и еще, когда не было инаугурации, решили никак не показывать угрозу населению и пытались выявить угрозу с помощью оперативной информации», — пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Как выяснили источники канала, утром 22 марта на основных магистралях в Московской области был усиленный контроль транспортных средств.

«Тормозили практически всех подряд, кто двигался в сторону Москвы, в некоторых местах было по 2-3 экипажа. Привлекли даже ОР ДПС ОГИБДД по Власихе, работающей на территории ЗАТО Краснознаменск (Голицыно-2) и Власихи. По словам источника, шли сплошные проверки водителей и пассажиров. К работе «на земле» ОР ДПС Власиха привлек даже младший сержантский состав, чего обычно тоже не происходит», — пишет канал.

«22 марта у «Крокуса» «забили» стрелку славянские боксеры и спортсмены из Северного Кавказа. Накануне у них произошел конфликт в боксерском клубе Григория Дрозда. Однако, как только славяне прибыли к «Крокусу, на них набросились десятки вооруженных спецназовцев, которые уложили боксеров, как «террористов» и долго держали на земле. Причем спецназ, как оказалось, ждал на месте пребывающих спортсменов», — приводит новую информацию источники канала.

22 марта утром и днем искали, ждали террористов, но вечером удар «пропустили».

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