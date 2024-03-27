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Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году

Туркменский Анау объявлен культурной столицей тюркского мира в 2024 году

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил с речью на церемонии открытия международного мероприятия, посвященного присвоению городу Анау в Туркменистане статуса культурной столицы тюркского мира в 2024 году, пишет daryo.uz.

В своем выступлении он подчеркнул роль Туркменистана в ОТГ в качестве государства–наблюдателя, вносящего существенный вклад в развитие сотрудничества и укрепление отношений между тюркоязычными государствами.

Генеральный секретарь также подтвердил важность изучения академическими кругами монументальных объектов Анау и принятия соответствующих мер для пропаганды их значимости и исторической ценности.

Анау является местом паломничества. На близлежащей территории расположены археологические памятники конца 5–го тысячелетия до нашей эры. Популярным местом для посещения являются руины средневековой мечети. На его портале изображены драконы, что довольно необычно для мусульманской архитектуры. Большая часть здания была разрушена катастрофическим землетрясением 1948 года.

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