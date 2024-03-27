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Российский актер спасся от теракта в «Крокусе», опоздав на концерт

Российский актер спасся от теракта в "Крокусе", опоздав на концерт

Известный актёр Сергей Бурунов уберёгся от теракта в «Крокусе», так как по счастливой случайности опоздал на концерт группы «Пикник». Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал шоумен и телеведущий Сергей Светлаков. По его словам, также в роковой день на концерт опоздала и его супруга Антонина.

В день трагедии жена Светлакова задерживалась на работе, поэтому предупредила его, что может опоздать на концерт. При этом Антонину в течение всего дня терзали сомнения, стоит ли ей вообще идти на мероприятие. Как отметил шоумен, его супругу «что-то прям отводило от этого всего». Сам же Светлаков ждал на концерте и своего друга Сергея Бурунова. По его словам, актёр связался с ним в тот момент, когда раздались выстрелы, и сообщил, что через минуту уже будет в зале.

«Я говорю: «Как здорово, что ты позвонил. Стой там, где ты есть, не заходи», — рассказал Светлаков о звонке Бурунова.

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