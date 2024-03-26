Расизм во Франции набирает обороты (фото)

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Во Франции олимпийский скандал – чернокожую певицу выбрали для выступления на открытии Олимпиады, но многие считают, что «настоящее лицо Франции не такое».

Выбор французской певицы малийского происхождения Айе Накамуре для выступления на церемонии открытия Олимпиады 2024 года вызвал негодование многих французов.

63% французов выступают против выступления Накамуре, так как, по их мнению, она не представляет Францию.

Накамуре получила огромное количество расистских оскорблений в Интернете, когда стало известно, что она может выступать на Олимпиаде.

«Это некрасивый символ, это новая провокация Эмманюэля Макрона, который каждое утро просыпается с вопросом, как он может унизить французский народ», – сказала лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен».