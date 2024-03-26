«Нет сил выступать». Юсиф Эйвазов выразил поддержку россиянам

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Певец Юсиф Эйвазов обратился к своим многочисленным подписчикам в социальных сетях, чтобы сообщить о том, что его ближайший концерт в Московской консерватории был отменен. Он принял решение отложить это выступление в связи с терактом, произошедшим в «Крокусе».

Артист выразил свою поддержку жителям Российской Федерации, отметив, что сможет вернуться на сцену только через месяц. По словам Юсифа Эйвазова, в настоящий момент у него нет сил выступать, так как он потрясен жестоким терактом в «Крокусе».

«Вы знаете, это действительно очень сложно, я бы сказал — невозможно… Попросил организаторов и всю мою команду, чтобы минуло хотя бы 40 дней с момента этого трагического события», – заявил Эйвазов в личном блоге.