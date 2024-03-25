Провокаторы на крови

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В Москве подводят страшные итоги теракта в «Крокус Сити Молл»: 139 погибших, более 180 пострадавших. Это те, кому понадобилась медицинская помощь. Но на самом деле теракты такого масштаба бьют по гораздо большему количеству людей.

И тем омерзительней, когда трагедию такого масштаба используют для дешёвых во всех смыслах провокаций. Пусть даже их исполнители и думают, что им за это неплохо заплатили. Очередной пример такого «пиара на крови» предоставил «тележлоб» Владимир Соловьев. Сей персонаж в очередном своем эфире начал лить грязь… на Азербайджан и заодно Турцию. В том, что владельцы зала «Крокус Сити Молл» — этнические азербайджанцы, Соловьев усмотрел ну до ужаса подозрительное обстоятельство. Затем принялся тиражировать откровенные фейки: и одного из соучастников теракта «забросили через Турцию», и у другого фамилия «азербайджанская», якобы с окончанием «оглы»…

Теоретически можно рассуждать, что в первые часы после теракта в информационном поле всегда «крутится» несколько версий, можно ошибиться, можно озвучить что-то не то. А на практике любой здравомыслящий человек как минимум должен понимать: если владельцы «Крокус Сити Молл» — этнические азербайджанцы, это повод задать вопрос, не был ли теракт направлен ПРОТИВ азербайджанцев, но никак не для спекуляций мифическом «азербайджанском следе». Более того, вся эта провокационная грязь вываливалась в эфир в тот момент, когда уже были названы имена подозреваемых в совершении теракта, и среди них не было ни одного азербайджанца, да ещё с фамилией, которая заканчивалось бы на «оглы». То есть Соловьёв заведомо лгал.

Но на сей раз на кону не только жалкие остатки профессиональной репутации Владимира Рудольфовича, о которой даже в прошедшем времени говорить уже не получается. То, чем занимаются в эфире Соловьёв, имеет совсем другое название – разжигание межнациональной розни. Что представляет собой особую опасность сегодня, когда эмоции после жуткой трагедии в «Крокусе» и так накалены до предела. И, будучи профессиональным пропагандистом (настоящий журналистский профессионализм сей тележлоб давно растерял), Владимир Соловьёв не мог не понимать, что он делает и как его фейковый «вброс» отразится на положении азербайджанцев в российской столице. По словам руководителей азербайджанской общины Москвы, им уже поступают звонки с угрозами. Уровень и ксенофобских настроений в российской столице всегда был достаточно высоким, и что творится здесь после теракта, по обвинению в совершение которого задержали «гастарбайтеров», можно себе представить.

И, наконец, сей персонаж далеко не в первый раз озвучивает в эфире явные антиазербайджанские фейки и провокационные призывы. Это тот самый Соловьёв, который выводил в эфир Давида Бабаяна и представлял его как «министр иностранных дел Нагорного Карабаха», а это, если кто забыл, открытый выпад против территориальной целостности Азербайджана. Тот самый Соловьёв, который призывал «долбануть» по Азербайджану на основе каких-то непонятных подозрений, призывал «уничтожить» депутата Госдумы РФ Савельева за поездку в Азербайджан. Список можно продолжать. И каждый такого рода эпизод — это пусть косвенная, но весьма информативная улика: антиазербайджанские настроения в своем дурно пахнущем эфире Владимир Соловьёв разгонял вполне умышленно. Что, зная его связи с армянскими и проармянскими кругами Москвы, не удивляет.

Более того, подобными играми российские пропагандисты занимаются уже не в первый раз. Достаточно вспомнить СМС-переписку Арама Габрелянова, Марго Симоньян и их подручных в апреле 2016 года, во время боёв за высоту Лелетепе. Где, в числе прочего, Арам Габрелянов прямо дает своему сотруднику Артуру Кебекову задание: сфабриковать «новость», будто бы ИГИЛ отправляет боевиков на помощь Азербайджану. Тот напоминает «шефу»: боевики ИГИЛ — сунниты, а азербайджанцы – шииты, на что Габрелянов отвечает «Без разницы».

Опять таки теоретически переписку Арама Габрелянова, Марго Симоньян и т.д. Ещё можно попытаться поставить под сомнение. Но Соловьёв занимался подобным фейкометством в российском федеральном эфире. И да, это не очередной блогер или ютубер, и даже не приглашенный гость на ток-шоу, у которого «поскользнулся язык». Соловьеву по штату положено понимать, что он несёт. Особенно на таком чувствительном для всех фоне. И здесь уже не получится отмахнуться, что, мол, «азербайджанский след» не подтвердился.

Как минимум господин Соловьёв должен попросить извинений у азербайджанской общины Москвы и у владельцев «Крокус Сити». Но не только. Эти провокационные утверждения были озвучены в государственном федеральном эфире. Если Соловьёв сделал такое по личной инициативе, то руководство этого эфира обязано на такую «самодеятельность» отреагировать.

Но если никаких «санкций» в отношении Соловьева лично не последует, и никакой официальный реакции на его провокационные «вбросы» тоже – надо ли так понимать, что озвученная им провокационная «версия» — это редакционная политика ВГТРК «Россия»?

Нурани, обозреватель