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Главное Странности

Захарова считает американцев «самой напуганной нацией»

Захарова считает американцев "самой напуганной нацией"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, что сегодняшние граждане США представляют собой самую напуганную нацию, которая боится говорить вслух о важных для неё вещах.

«Американцы — это самые напуганные люди. Но не из-за их природы, нет, они хотят быть свободными», — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что сегодняшние американцы не обсуждают вслух некоторые важные и предпочитают не иметь дела с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб.

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Захарова считает американцев "самой напуганной нацией"
Странности

Захарова считает американцев «самой напуганной нацией»

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