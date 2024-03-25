Звезда комедий ожидал гибели от рук террористов в «Крокусе»

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Выживший во время теракта 22 марта актёр Сергей Светлаков поделился подробностями своего спасения. Звезда комедий признался, что в один момент он даже попрощался с жизнью, ожидая гибели от рук вооружённых боевиков. Откровения артиста опубликовала Ксения Собчак.

По словам Светлакова, стрельба застала его в самом зале, эвакуироваться из которого пришлось по узкому коридору. Как только все покинули ложи, администратор закрыла двери на ключ, ожидая преследования. Для надёжности актёр вместе с другими посетителями принялись возводить баррикады из стульев и диванов.

«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — поделился артист.

Однако возможность прятаться внутри быстро иссякла, когда из-за пожара помещение стал заполнять едкий дым. Работники «Крокуса» помогли Светлакову и остальным выйти на улицу. От места инцидента они отбежали на несколько километров, уточнил шоумен.

«Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — заключил актёр.