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Вице-спикер Госдумы: России наплевать на Макрона (видео)

Вице-спикер Госдумы: России наплевать на Макрона (видео)

Российская армия будет убивать всех французских солдат, которые появятся в Украине.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV.

«Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины. Всех. <…> Идея отправить французских солдат в Украину закончится тем, что в аэропорт Орли прибудут гробы, накрытые французским флагом. И за ними будет приезжать не Макрон. Французы должны понять последствия, вот и все», – сказал Толстой.

Вице-спикер Госдумы добавил, что России «наплевать на Макрона и на его лимиты». Он имел в виду заявление президента Франции о том, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

«Вы, французы, желающие отправить солдат в Одессу, провоцируете Третью мировую войну», – резюмировал Толстой.

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