Шойгу отправлял в Ереван 40 российских генералов для реформирования армянской армии

337 Просмотров

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян признался, что в 2021 году он договорился с министром обороны России Шойгу о реформировании армии своей страны и в Ереван приехали 40 высокопоставленных генералов российской армии.

По его словам, в договоре указывалось также вооружения, которые должны были быть поставлены армянской армии, а часть их обеспечения взяла на себя Россия.

«Вместо того, чтобы вооружаться, нужно было грамотно управлять армией, чтобы в Азербайджане не осталось оружия на 5 миллиардов», – отмечает Карапетян в интервью местным СМИ.