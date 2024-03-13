Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС и призвал Ереван не помогать России в обходе санкций

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Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в Евросоюзе.

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За принятие резолюции проголосовали 504 члена Европарламента, 4 – против, 32 европарламентария воздержались.

Документ, автором которого является фракция Европейской народной партии, преподносится как совместная инициатива всех фракций.

В проекте резолюции депутаты Европарламента предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.

«Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения», – говорится в проекте совместной резолюции депутатов законодательный орган Европейского Союза.

Согласно принятой резолюции, Европарламент:

▪️ Призывает Армению проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций ЕС, происходящего в стране;

▪️ Признает, что влияние РФ на экономику Армении остается высоким;

▪️ Признает острую необходимость укрепления сотрудничества между ЕС и Арменией в сфере безопасности и обороны, на фоне того, как Армения пересматривает свое членство в ОДКБ;

▪️ Призывает ЕС «положительно отреагировать на просьбу Армении о помощи через Европейский фонд мира и оказать поддержку армянским ВС»;

▪️ Приветствует «предпринятые рядом государств-членов действия по оказанию оборонительной военной поддержки Армении и настоятельно призывает государства-члены рассмотреть аналогичные инициативы».

▪️ Приветствует решение Армении приостановить свое участие в ОДКБ «после ее неспособности помочь Армении и искать более надежную архитектуру безопасности»;

▪️ Поддерживает официальную просьбу Армении к Российской Федерации вывести пограничников Федеральной службы безопасности из международного аэропорта.