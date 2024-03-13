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Ринат Дасаев будет болеть за «Карабах»

Ринат Дасаев будет болеть за "Карабах"

Прославленный вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев высказал свое мнение по поводу предстоящего завтра ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Байером» и азербайджанским «Карабахом» в Леверкузене (первая игра – 2:2).

«Футбол – игра непредсказуемая. Шансы, конечно, всегда есть. Желаю удачи «Карабаху». Отрадно, что в команде выступает российский вратарь Андрей Лунев. Хорошо, что он заиграл после серии неудачных сезонов в Германии. Как результат, получил приглашение в сборную России. Он еще может продолжить развиваться. Буду болеть за Лунева и «Карабах», – приводит «Азериспорт» слова Дасаева.

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