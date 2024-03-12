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Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю

Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю

Верховный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хаменеи решительно осудил правительства исламского мира, которые продолжают помогать Израилю «в предательстве палестинцев», сообщает Mehr.

Аятолла Хаменеи выступил с этим высказыванием на собрании чтецов и заучивателей Корана в первый день священного поста месяца Рамадан в столице Тегеране во вторник.

«В исламском мире некоторые правительства помогают врагам угнетенного палестинского народа. С Божьей помощью они будут наказаны за это предательство», – обратился аятолла Хаменеи к собравшимся.

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