Хаменеи обрушился на исламские страны, помогающие Израилю

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Верховный лидер Ирана, аятолла Сейед Али Хаменеи решительно осудил правительства исламского мира, которые продолжают помогать Израилю «в предательстве палестинцев», сообщает Mehr.

Аятолла Хаменеи выступил с этим высказыванием на собрании чтецов и заучивателей Корана в первый день священного поста месяца Рамадан в столице Тегеране во вторник.

«В исламском мире некоторые правительства помогают врагам угнетенного палестинского народа. С Божьей помощью они будут наказаны за это предательство», – обратился аятолла Хаменеи к собравшимся.