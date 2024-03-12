Москва «рвет и мечет» в Украине, но молча смотрит, как ее унижает Армения

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Довольно интересные результаты продемонстрировал опрос американского Международного республиканского института (IRI), целью которого было выявление общественного мнения в Армении относительно внешних угроз и предпочтений для населения этой страны. Интересным его можно считать хотя бы потому, что он демонстрирует как людьми можно легко манипулировать и настраивать их против тех или иных явлений, событий, государств или народов и, наоборот, как можно прививать им совершенно чуждые идеи. Говоря об этом, мы не имеем в виду возможность организаторов опроса манипулировать полученными данными. Да, созданный в 1983 году в качестве некоммерческой организации IRI хоть и провозглашает громкие идеи демократии во всем мире и ориентируется якобы на них, но поскольку сам институт американский, то, естественно, все цифры могут быть несколько «наклонены» в сторону предпочтений самих США.

Проще говоря, если в Армении особо и не любят США, то не исключено, что в опросе эта нелюбовь показывает себя в совершенно противоположном ключе предпочтений и благосклонности к США. Впрочем, в общем контексте сказанное не столь важно, поскольку основной политической угрозой для Армении 86% респондентов все равно считают Азербайджан.

Парадоксально? Нет, потому что для народа, на протяжении 30 лет оккупировавшего чужие территории, придумавшего мифы об Армении от моря и до моря, не может быть ничего парадоксального. И все заверения Азербайджана, что наша армия лишь освободила собственные земли и не зарится на территории других государств, для армян ничего не значат, потому как на протяжении тех же 30 лет им приходилось постоянно лгать и пытаться навязать мировой общественности свою «правду».

И как теперь убедить этих людей, что Азербайджан для них – не угроза, а источник того самого мира, который может воцариться на Южном Кавказе, если Армения откажется от своих реваншистских идей и подпишет предложенный им мирный договор? Никак. И потому вполне естественно, что для нынешнего состояния армянского общества, помимо Азербайджана, наибольшую политическую угрозу, по их мнению, представляет также Турция (82%) и даже Россия (40%).

Ладно, с Турцией, как и с Азербайджаном, ситуация вроде бы ясна, поскольку своим враньем об армянском «геноциде», который опять же этот народ не только придумал, но и продолжает формировать из нее идею мирового масштаба и упорно втискивать ложь в мозги мировой общественности, армянское общество, возможно, гипотетически все же может опасаться Турции. Хотя и Турция неоднократно проявляла мирную инициативу, что готова открыть с Арменией границы, наладить торговлю и не исключено даже, что вкладывать в эту страну инвестиции. Для этого нужна лишь политическая воля руководства Армении и желание армянского народа.

Но самое интересное в том, что, знакомясь с результатами опроса IRI, так и хочется крикнуть: «А Россию-то за что?». Вы не поверите, но 40% населения считают именно Россию наибольшей политической угрозой для Армении. Ту самую Россию, которая в годы СССР фактически и создала Армению в качестве государства, лелеяла ее, пестовала, по кусочкам присоединяла к Армянской Социалистической Республике азербайджанские земли, а после распада коммунистической империи снабжала оружием и подтягивала уровень подготовки солдат. И вот эту Россию 40% армянского народа сегодня считает для себя основной политической угрозой. Но если бы только политической. Здесь же дается ведь и экономическая оценка, поскольку на вопрос о том «какая страна представляет для Армении наибольшую экономическую угрозу?» больше половины Армян указали опять же Россию.

О чем все это говорит? Сами по себе показатели опроса относительно России мало о чем свидетельствуют, потому как можно к ним относиться следующим образом: ну считают себе армяне Россию угрозой, заблуждаются, ну и Бог ними. Упрощенный взгляд на вещи, конечно, но, если бы дела обстояли именно так, то у России была бы возможность изменить ситуацию путем долгой и кропотливой работы с армянским населением, включив то, что называется пропагандистской машиной, которая изменила бы взгляды людей.

Но сделать это можно было бы на пустом месте, то есть, если бы у армян не было каких-либо предпочтений, которые вытеснили любовь к России из армянского сознания. Но теперь, когда ровно половина населения Армении, так во всяком случае следует из опроса, считает наиболее важным партнером своей страны Францию, и примерно столько же людей отдают предпочтение Ирану и США, то добиться благосклонности армян к россиянам будет очень сложно. Теперь России надо будет доказывать армянам, что она для них не зло, а благость, а истинным злом являются именно те же Франция, Иран и США. Ведь как ни крути, но по результатам опроса, лишь треть армян по-прежнему благосклонно относятся к России и считают ее важным партнером Армении.

А ведь все это свидетельствует лишь об одном: Россия теряет Армению. Относятся к этому вопросу в самой России серьезно или считают действия Армении, направленные на сближение с США и Францией, лишь политической игрой без серьезных намерений изменить основной пророссийский вектор развития страны, – это, как говорится, слова. А действия Армении очевидны и показывают серьезность намерений этой страны максимально отдалиться от России и сблизиться с Западом. Доказательств масса, а последняя появилась уже сегодня, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. Что и требовалось доказать! А ведь все шло именно к этому, и то самое заявление, в которое в России не хотели верить, все-таки прозвучало из уст первого лица Армении. Следующими в череде событий должны следовать действия, подтверждающие сказанное. И если они последуют, то можно будет констатировать, что Россия все же потеряла Армению.

Рауф Насиров