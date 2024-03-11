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Американский сенатор потребовал от Украины вернуть США полученные деньги

Американский сенатор потребовал от Украины вернуть США полученные деньги

Сенатор Линдси Грэм, который ранее активно поддерживал помощь Украине, передумал и заявил, что Киев должен вернуть США полученные деньги.

«Наши союзники должны вернуть нам деньги, ведь мы задолжали более 34 триллионов долларов. Это не изоляция, это забота о нуждах американцев. Я собираюсь поехать на Украину скоро, и я скажу им, что помощь будет, но в формате заемных средств, которые вы должны будете вернуть. Никто не хочет помочь Украине больше, чем я, но мы должны думать в первую очередь об Америке. Но идея, что мы будем только отдавать, не получая ничего назад, должна исчезнуть», – заявил он.

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