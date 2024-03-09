В городе Гусар появится памятник Лермонтову

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Память русского поэта Михаила Лермонтова увековечат в Азербайджане, сообщает телеграм-канал Правительства РФ.

К юбилею Лермонтова планируется установить памятник в городе Гусаре на севере Азербайджана. Он украсит площадку перед домом-музеем Лермонтова, который жил там во время своей службы на Кавказе.

Также запланирован литературно-поэтический фестиваль «Лермонтовские вечера». Глава Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина пригласила сотрудников музея-заповедника Лермонтова в Тарханах и деятелей отечественной культуры присоединиться к участникам фестиваля.