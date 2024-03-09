Новый ролик VMedia — аргументированное объяснение тюркских корней в армянских фамилиях

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Азербайджанский YouTube канал VMedia продолжает свою миссию по просвещению аудитории относительно истории Южного Кавказа, в том числе и Армении. Эксперты канала продолжают заочную полемику с армянскими учёными и опинион-мейкерами. В их числе и директор Института Кавказа Александр Искандарян, которого до глубины души возмутили выкладки азербайджанских учёных и экспертов о том, что многие армянские фамилии имеют тюркский корень.

Пересказывать этот ролик – занятие неблагодарное. Его надо посмотреть – со всеми научными выкладками, а в особенности — с «альтернативными гениальными» заявлениями самого Искандаряна, которые дают богатую пищу для размышления о процессах в той части армянского «болтающего класса», считающегося интеллектуальной элитой.

Вот, к примеру, господин Искандарян изрекает: «вообще, обвинения армян в том, что их фамилии – тюркского или азербайджанского происхождения, – детский сад».

Оставим в стороне, какой степенью пещерного национализма надо страдать, чтобы посчитать тюркские корни в армянских фамилиях «обвинением». Обратим внимание на другое. Авторы ролика убедительно аргументируют ситуацию. И, напомнив идеологические постулаты самих же армянских националистов, по словам которых азербайджанцы на Южном Кавказе будто бы – «пришлые кочевники», а вот армяне – самое что ни на есть коренное автохтонное население, ставят вопрос: а как же тогда получается, что у многих армян фамилии имеют тюркский корень? Один этот факт полностью «разбивает» излюбленные установки армянских националистов и убедительно демонстрирует, что тюрки жили на этих землях задолго до того, как здесь появились армяне. Что значительная часть армян Карабаха — это тюрки-кыпчаки, принявшие христианство.

Авторы ролика ставят вопрос: почему армян из Карабаха в Армении именовали «шортвацами», то есть «перевертышами»? Приводится в ролике и сенсационное для многих ереванских «говорящих голов» заявление директора студии «Мосфильм» Карена Шахназарова о том, что основатели Карабаха были тюрками, что у его фамилии тюркский корень, и что одного из его предков звали мусульманским именем Гусейн.

Вряд ли господин Искандарян этого не знает. Другое дело, что сей «властитель дум ереванского розлива» просто не хочет признавать неудобных реалий вслух. Дело ведь не только в происхождении фамилий как таковом. Если признать, что у многих армянских семей фамилии, имеющие явные «тюркские» корни, то вслед за этим придётся признать, что армяне переселились на земли, где уже жили тюрки, а никак не наоборот. Но и придумать удобоваримое объяснение, каким образом у армян появились фамилии с тюркским корнем, тоже не получается. И в результате Искандарян несет полную чушь. Сей «эксперт» на полном серьезе заявляет, что у азербайджанцев, оказывается, нет собственных имён, а есть только те, что взяты из Корана и имеют арабский корень.

Интересно: это Искандарян говорит всерьёз?

Прежде всего, у азербайджанцев множество личных имён, которые как раз имеют прямое и понятное значение на живом разговорном языке: Эльдар, Эльшан, Эльман, Гюнай, Айгюн, Солмаз, Арзу,.. Но даже если оставить это в стороне, то откуда у самого Искандаряна, представителя «древнего многострадального христианского народа», гражданина Армении, принявшего христианство, согласно утверждениям ереванских идеологов едва ли не до рождения Христа, взялась фамилия, имеющая, пусть не тюркский, а «коранический», но все же совсем не библейский, не христианский корень? Откуда?

«Эксперт» ответить на этот вопрос даже не пытается. Пустить дешёвые шпильки в адрес азербайджанцев, у которых «даже нет собственных имён» – это пожалуйста, но вот объяснить, почему у самого фамилия «Искандарян», а не, скажем, «Алексанян», притом что Искандер – это «восточное» прочтение имени «Александр», которое в Армении трансформировалось в «Алексан», «эксперту» сложно.

Может, не понял вопрос? Или, наоборот, прекрасно понял, но правда – неприятная? А армянских фамилий, имеющих тюркские корни, слишком много, чтобы этого можно было не замечать. Авторы ролика приводят более чем солидный список. Иногда в основе просто мусульманские имена, как у самого Искандаряна. Иногда – название ремесел и профессий типа «Чилингарян». Более того, даже фамилии, имеющие арабские или «коранические» корни, явно заимствованы армянами из тюркских — к примеру, «Аллахвердян».

И вот интересно: как долго Искандарян будет делать вид, что не замечает этого? Как долго будет ставить все с ног на голову и закатывать дешевые истерики?

Причём это вопрос не просто квалификации Искандаряна как эксперта. Все куда серьезнее. Сегодня, после того, как Азербайджан освободил свои территории от оккупации и восстановил собственную территориальную целостность, у Баку и Еревана появился уникальный шанс выстроить действительно нормальные отношения и мирное будущее. Свой путь к миру Азербайджан уже прошел. И сегодня предлагает Армении те самые пять принципов мирного договора. Мяч – на армянской половине поля.

Теперь от Армении требуется отказаться от притязаний на азербайджанские земли, причём не только на словах. Но если сегодня в Армении «властители дум», да ещё из числа тех, кто считается там интеллектуалом, позволяет себе нести такого рода ахинею… К сожалению, это означает, что к миру армянское общество придет ещё не скоро. И учитывая расклад сил, для Армении это грозит новой политической катастрофой.

Minval.az