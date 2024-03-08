В музеях Германии острая нехватка кадров

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Музеям в Германии не хватает специалистов. «Ежегодно нам требуется около 600 подготовленных специалистов, но университеты обеспечивают приток только 300 человек», – заявил председатель Объединения музеев в Нижней Саксонии и Бремене Рольф Визе (Rolf Wiese) в интервью информационному агентству epd. То есть спрос в два раза превышает предложение.

В прошлом музеи не испытывали дефицита кандидатов на вакансии. Однако за последние семь лет ситуация изменилась к худшему: музеям все сложнее найти реставраторов и рабочих. По словам председателя Объединения музеев в Нижней Саксонии и Бремене, сейчас бизнес «расхватывает» специалистов еще во время их обучения в университете.

Поэтому чрезвычайно важно заинтересовать молодых людей работой в музеях еще на этапе учебы. В этих целях, например, с летнего семестра 2024/2025 в Геттингенском университете появится возможность наряду со специализацией, например, «история искусства», «археология», изучать дополнительно специализацию «музейный менеджмент». Программа обучения охватывает такие дисциплины, как маркетинг, экономика производства, организация труда. Рольф Визе обещает, что с таким дипломом специалисты будут нарасхват: они в считанные минуты смогут устроиться на привлекательную работу и быстро продвинуться на руководящие позиции.

В Германии, кроме музеев истории, изобразительных искусств, археологии, большой популярностью пользуются музеи под открытым небом. Всего по стране насчитывается более семи тысяч музеев.