Во Франции состоялся показ национальных костюмов Карабаха

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В культурном центре посольства Азербайджана во Франции по случаю Международного женского дня прошел концерт «Танец символов» и показ национальных костюмов «Карабах – легенда о мужестве и красоте». Мероприятие было организовано посольством совместно с Ассоциацией друзей Азербайджана.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Франции и Княжестве Монако Лейла Абдуллаева, выступив на мероприятии, рассказала о важной роли женщин в нашей стране, об их участии в построении современного общества. Она напомнила о создании в Баку еще в 1902 году «Общества защиты женщин», затем в 1904 году – «Общества содействия профессиональному образованию женщин», а также об открытии в Баку первой на всем мусульманском Востоке школы для девочек. Посол подробно проинформировала о предоставлении женщинам права избираться и быть избранными в Азербайджане в 1918 году, о присоединении нашей страны к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о гендерном равенстве в нашей стране и об активном участии женщин в жизни политического и гражданского общества благодаря этому равенству. Было отмечено, что концерт и показ национальных костюмов, присущих Карабахскому региону, создадут у каждого представление об Азербайджане, расположенном на пересечении двух континентов, его культуре, традициях и ценностях.

Затем одна из основателей первого в Азербайджане ювелирного бренда Resm Расмина Гурбатова представила «Концерт символов». На экране были представлены ювелирные изделия бренда Resm – Buta, Buta və Ay, Qoçbuynuzu, Zəfəran, Xarıbülbül, Xəmsə, Nar и другие, а затем Р.Гурбатова исполнила произведения азербайджанских, французских композиторов и песни собственного сочинения. На синтезаторе ей аккомпанировал соучредитель общественного объединения «Волонтеры культуры», композитор и музыкальный режиссер Бабир Бабиров. Выпускник Азербайджанской национальной консерватории Б.Бабиров представлял нашу страну во многих странах мира, среди которых Индия, Эстония, Россия, Турция, Германия, Швейцария, Швеция, Монтенегро, Испания и Япония.

На мероприятии была представлена последняя коллекция Бакинского дома национальной одежды, основанного Кёнуль Велибейли. Коллекция, воплощающая элегантность и мужество, посвящена Карабахскому региону.

Карабахские костюмы, занимающие особое место в национальной одежде Азербайджана, являются составной частью богатого культурного наследия региона. В них находят свое отражение традиции и обычаи, мировоззрение, творчество, национальное мышление народа. Эти костюмы – бесценное достояние азербайджанского народа. Карабахская коллекция воплотила в себе историю и красоту Карабаха. Коллекция была встречена с большим интересом.

Отметим, что Бакинский дом национальной одежды, сохраняя в своей продукции элементы традиционной этнической одежды, передает их новому поколению. Цель добавления элементов исторических национальных костюмов в одежду на каждый день состоит в том, чтобы добиться ее ношения в повседневной жизни, а не только по особым случаям. Национальные костюмы, созданные Бакинским домом национальной одежды, представлены в коллекциях многих музеев Азербайджана. Широко известны такие коллекции Бакинского дома, как Borçalı, Şuşa, Şəki, Şirvan, Lənkəran.