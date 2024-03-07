Сотрудники дорожной полиции приступили к несению службы в Ханкенди (фото) |
Фидан и Салливан обсудили нормализацию отношений Баку-Ереван |
Азербайджан на «Евровидении» представит Фахри Исмаилов |
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Марта |
Власти Швеции подтвердили вступление страны в НАТО |
ООН положительно оценила подготовку Азербайджана к СОР29 |
Бербок требует больше дальнобойного оружия и боеприпасов для Украины |
Экс-депутат Абдуллаев стал фигурантом нового уголовного дела |
Нетаньяху хочет расширить зону боев в Газе |
Главное Странности

В Вашингтоне полицейские арестовали бобра

В Вашингтоне полицейские арестовали бобра

Полиция штата Вашингтон заключила под стражу одного из бобров, которые препятствовали дорожному движению. Второй «обвиняемый» все еще на свободе.

Инцидент произошел неподалеку от Беллингема. Местные жители сообщили о двух крупных грызунах, замеченных на дороге.

Прибывший на вызов отряд полиции, оценив ситуацию, запросил подкрепления у Общества защиты животных и Департамента по рыболовству и дикой природе.

Одного из «нарушителей» поймали и доставили в центр по разведению рыбы и диких животных для обследования.

Теги:
Из этой рубрики
В Вашингтоне полицейские арестовали бобра
Странности

В Вашингтоне полицейские арестовали бобра

2024/03/07, 22:28
Опрос: россиянки хотят быть похожими на Бабу Ягу
Странности

Опрос: россиянки хотят быть похожими на Бабу Ягу

2024/03/07, 20:36
"Красных линий для Франции не осталось". Медведев ответил Макрону
Странности

«Красных линий для Франции не осталось». Медведев ответил Макрону

2024/03/07, 19:54
Косачёв: НАТО — гарантия не безопасности, а опасности для шведов
Странности

Косачёв: НАТО — гарантия не безопасности, а опасности для шведов

2024/03/07, 18:50
Независимая Бельгия появилась благодаря России, считает Путин (видео)
Странности

Независимая Бельгия появилась благодаря России, считает Путин (видео)

2024/03/06, 23:46
В Махачкале обокрали пришедшего помолиться в мечеть мужчину
Странности

В Махачкале обокрали пришедшего помолиться в мечеть мужчину

2024/03/06, 22:58
Казахстанским чиновникам устроили экскурсии в СИЗО (видео)
Странности

Казахстанским чиновникам устроили экскурсии в СИЗО (видео)

2024/03/06, 20:39
Война между Россией и Украиной укрепила американскую экономику, заявил шеф Пентагона
Странности

Война между Россией и Украиной укрепила американскую экономику, заявил шеф Пентагона

2024/03/06, 14:11
Захарова намекнула на необходимость "денацификации" Германии
Странности

Захарова намекнула на необходимость «денацификации» Германии

2024/03/05, 20:02