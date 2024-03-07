В Вашингтоне полицейские арестовали бобра

Полиция штата Вашингтон заключила под стражу одного из бобров, которые препятствовали дорожному движению. Второй «обвиняемый» все еще на свободе.
Инцидент произошел неподалеку от Беллингема. Местные жители сообщили о двух крупных грызунах, замеченных на дороге.
Прибывший на вызов отряд полиции, оценив ситуацию, запросил подкрепления у Общества защиты животных и Департамента по рыболовству и дикой природе.
Одного из «нарушителей» поймали и доставили в центр по разведению рыбы и диких животных для обследования.