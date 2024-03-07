В Вашингтоне полицейские арестовали бобра

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Полиция штата Вашингтон заключила под стражу одного из бобров, которые препятствовали дорожному движению. Второй «обвиняемый» все еще на свободе.

Инцидент произошел неподалеку от Беллингема. Местные жители сообщили о двух крупных грызунах, замеченных на дороге.

Прибывший на вызов отряд полиции, оценив ситуацию, запросил подкрепления у Общества защиты животных и Департамента по рыболовству и дикой природе.

Одного из «нарушителей» поймали и доставили в центр по разведению рыбы и диких животных для обследования.