Косачёв: НАТО — гарантия не безопасности, а опасности для шведов

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Решение Швеции вступить в НАТО — один из самых опрометчивых и недальновидных шагов в истории королевства, которое теперь будет восприниматься Россией как угроза. Такую точку зрения высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Он отметил, что даже пребывая в негласном статусе «получлена» Североатлантического альянса, Швеция тем не менее не воспринималась Москвой как угроза.

«Теперь будет. Тем самым НАТО — гарантия не безопасности, а опасности для шведов», — написал Косачёв в личном Telegram-канале.