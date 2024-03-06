В Махачкале обокрали пришедшего помолиться в мечеть мужчину

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Юноша из Дагестана задержан в Махачкале за кражу крупной суммы денег во время молитвы в мечети у жителя Волгоградской области, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Пострадавший написал заявление в полицию. Он заявил, что во время совершения молитвы в одной из мечетей столицы Дагестана, у него украли конверт, в котором было $4 тыс. Эти деньги мужчина собирал на операцию для отца.

Полиция установила преступника, им оказался 21-летний житель Кизилюртовского района. Он сознался в содеянном и добавил, что ему удалось потратить только 40 тыс рублей.

Средства вернули законному владельцу, а в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.