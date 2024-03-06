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Брюс Уиллис радуется жизни, при этом тяжелая болезнь – не помеха

Брюс Уиллис радуется жизни, при этом тяжелая болезнь – не помеха

Тяжёлая прогрессирующая деменция не мешает голливудскому актёру Брюсу Уиллису радоваться жизни. Об этом заявила его супруга Эмма Хеминг, опровергая соответствующие заголовки в СМИ. По её мнению, таким образом журналисты создают нейрокогнитивным заболеваниям фатальный образ.

«В заголовках, по сути, говорится, что в жизни моего мужа больше нет радости. Но я могу сказать вам, что это абсолютно неправда. Я хочу, чтобы те, кто пишет такое, перестали пугать людей, заставляя думать, что, как только им поставят диагноз какого-нибудь нейрокогнитивного заболевания — это конец. <…> Нет, это не так», — сказала Эмма.

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