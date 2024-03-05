Известная телеведущая заплатит десятки тысяч за плагиат

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У телеведущей Юлии Высоцкой отсудили 40 тысяч рублей за использование чужих фото еды на её кулинарном портале. Об этом сообщает SHOT.

В конце ноября минувшего года стало известно, что один из фотографов увидел два своих снимка на сайте Высоцкой «Едим дома» и возмутился, что у него без разрешения взяли интеллектуальную собственность. Через компанию, регулирующую авторские права, мужчина обратился к фирме «Едимдома.Ру» и потребовал заплатить ему 125 тысяч рублей или удалить снимки. Но от гуру «кулинарных шедевров» не последовало ответа. В итоге ситуацию пришлось решать через суд. Иск был удовлетворён частично, теперь жена Андрея Кончаловского должна заплатить фотографу 40 тысяч рублей и удалить его фото со своего сайта.