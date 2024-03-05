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Главное Культура

Ольга Бузова мечтает о материнстве (видео)

Ольга Бузова мечтает о материнстве (видео)

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась мечтами о материнстве на марафоне «Знание. Первые», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Отвечая на вопрос, в какой сфере она бы хотела попробовать свои силы, Бузова призналась, что хотела бы родить и воспитать ребёнка. Звезда уверена, что эти планы должны воплотиться в жизнь, потому что «мечты хороших девочек должны сбываться».

«Самая главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой», — приводит «Лайф» слова телеведущей.

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