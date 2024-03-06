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Пьер Ришар выступил в поддержку Украины

Пьер Ришар выступил в поддержку Украины

Французский актер Пьер Ришар выразил поддержку украинцам. Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения переживает за судьбу Украины и шокирован тем, что делает российская армия в Украине.

«Два года назад я направил сообщение президенту Зеленскому и его народу, чтобы выразить обеспокоенность из-за вторжения, которое они испытали. Такое жестокое вторжение. Прошло уже два года – столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Я шокирован тем, что вижу», – заявил актер.

Он также сказал, что восхищается героическим сопротивлением и способностью преодолевать любые трудности, возникающие на пути украинцев.

«Я снова выражаю свое восхищение героическим сопротивлением, способностью преодолевать выпавшие на их судьбу трудности. Я и мои друзья много думаем об украинцах. Я надеюсь, что однажды, возможно, уже скоро у меня будет возможность приехать и поздравить их лично с победой», – добавил актер.

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