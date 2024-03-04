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Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно

Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно

Быть другом и врагом России – одинаково почетно, но друзей у РФ больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает ТАСС.

Градоначальник, докладывая о ситуации в столице, отметил хорошие результаты, «несмотря на происки врагов». «Но друзей у нас больше», – подчеркнул Путин. И добавил: «Есть еще одно известное выражение – быть нашим другом и врагом одинаково почетно».

«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду», – сказал президент РФ.

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