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Экс-супруг Бритни Спирс рассказал о разводе с ней

Экс-супруг Бритни Спирс рассказал о разводе с ней

Американский фитнес-тренер Сэм Асгари высказался о своем разводе с 42-летней певицей Бритни Спирс. Об этом сообщает People.

В частности, он подчеркнул, что благодарен за их отношения.

«Благословен тот, кто, как и я, в течение некоторого периода времени имел возможность делить жизнь с кем-нибудь еще. Бывает, люди разводятся, но затем двигаются дальше», – сказал он.

Несмотря на то, что именно Асгари подал на развод с исполнительницей, он добавляет, что не держит зла на свою бывшую и не желает ей ничего злого, а только с благодарностью может вспомнить их роман и брак.

Фитнес-тренер признался, что не понимает людей, которые сначала живут вместе и признаются друг другу в любви, а затем публично очерняют друг друга.

«На это я никогда в жизни не пойду, потому что у меня был только удивительнейший опыт и была отличная жизнь. Это и в дальнейшем будет составлять часть моей жизни, будет страницей моей жизни», – добавил бывший муж Бритни Спирс.

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