Невиданная наглость и хамство

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Кадры сноса незаконного самостроя в освобожденном Ханкенди, который ранее использовался армянскими сепаратистами в качестве «парламента», вызвали новую волну истерики в армянских реваншистских кругах и не только. Диванные комментаторы негодуют: азербайджанцы, видите ли, продолжают уничтожать «армянское культурное наследие» в Карабахе, и мировому сообществу пора сказать свое слово.

Для начала хотелось бы посоветовать горе-соседям, что уповать на мировое сообщество – дело пустое, будь иначе, мировое сообщество добилось бы вывода армянских оккупационных войск из азербайджанского Карабаха, а жизни более 3 тысяч азербайджанских военных удалось бы спасти, избежав войны. Это так, к слову.

Во-вторых, никакого армянского культурного наследия в Карабахе не было и нет. Все постройки на той территории были возведены в годы оккупации, а в последствии выданы за «следы», свидетельствующие о принадлежности региона армянам. Нет ни одного задокументированного доказательства «исторической значимости» той или иной постройки армян. Более того, миссия ЮНЕСКО, чья глава обслуживает интересы армянского лобби, до сих пор не посетила регион, дабы не зафиксировать все то, что произошло за последние 30 лет в некогда цветущем регионе нашей страны.

Единственное, что мы имеем – только громогласные заявления, то есть банальный шум в информационном поле, который молниеносно разносится по всем площадкам, контролируемым лоббистами Еревана. В результате нам приходится постоянно объясняться.

Сложилась действительно парадоксальная ситуация: жертва оккупации, урбацида и экоцида – Азербайджан подвергается абсурдной критике, в то время как агрессора, оккупанта встречают под аплодисменты на европейских площадках и даже поощряют финансово. При том, что за последние годы ни одна организация не изъявила желания помочь Баку в восстановлении разрушенного Карабаха. Евросоюз дарит 75 внедорожников Патрульной службе Армении, но не спешит в качестве демонстрации баланса или, скажем, доброй воли построить несколько домов в Карабахе для людей, ставших в 90-е беженцами из-за Армении. Зато мы слышим, как посол Евросоюза в Баку Петер Михалко «потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми журналистами, арестованными в Азербайджане» и тошнотворные разговоры западных дипломатов о «демократии», правах человека. Права человека, безусловно, должны соблюдаться, что, собственно, и происходит в Азербайджане, но куда смотрел «главный блюститель законов» – ЕС все последние 30 лет, когда права сотен тысяч азербайджанцев были нарушены страной, к которой вовсе не относились с осуждением, а, наоборот, поощряют всячески сегодня. Только ради того, чтобы отдалить ее от России и закрепиться тем самым в регионе для усиления конфронтации с Москвой.

Впрочем, что касается сноса незаконного самостроя в Ханкенди, то, в первую очередь, стоит отметить, что в городе ведутся восстановительные работы. Это, во-первых. А во-вторых, там сносятся построенные во время оккупации здания, не имеющие никакого значения и портящие общий вид города. В-третьих же, Азербайджан сам вправе решать, как, где и что на своей территории должно быть построено, а что – снесено.

Десятки, сотни исторически значимых зданий, памятников были уничтожены армянами. И им это просто сошло с рук. Более того, Ереван не спешит приступать к обсуждению возмещения материального ущерба Азербайджану.

В разговоре с одним европейским дипломатом автор этих строк недавно задал вопрос о необходимости давления на Ереван в вопросе возмещения ущерба. Ответ был очень смешным: «У них нет денег». А денег на закупку вооружения есть…

Вот с такими парадоксами нам приходилось и еще долго придется сталкиваться. Экс-советник президента Гейдара Алиева Эльдар Намазов в интервью «Минвалу» говорил о необходимости внесения данного вопроса в мирное соглашение с Ереваном. Что абсолютно логично и необходимо. Армения должна заплатить Азербайджану за все. Все остальные разговоры – просто отвлечение внимания от основного. И не важно, каким способом и чего это будет стоить этой стране. Впрочем, компенсацией вполне мог бы стать Зангезур…

Максуд Салимов