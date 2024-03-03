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В России допустили блокировку «Википедии»

В России допустили блокировку "Википедии"

«Википедию» потенциально могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, сообщил 3 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на пост в телеграм-канале энциклопедии «Руниверсалис», российского клона «Википедии», в котором упоминалась вики-статья, описывающая способы обхода блокировок.

«Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — сказал Горелкин. По его словам, осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью ресурса предлагалось открыть ее вариант на одном из российских аналогов. «Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ», — подчеркнул депутат.

В Роскомнадзоре отказались прокомментировать слова депутата.

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