Брэдли Купер обнажается при своей 6-летней дочери

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Звезда голливудских фильмов Брэдли Купер рассказал, что ему нравится ходить по дому обнажённым. Кроме того, актёр поведал, что сидит на унитазе в тот момент, когда его шестилетняя дочь Лея от модели Ирины Шейк принимает ванну. По словам Купера, необычную привычку он перенял от отца — тот тоже не стеснялся расхаживать без одежды.

«Мне нравится быть обнажённым. Мой отец всегда ходил без одежды, я даже принимал душ вместе с ним», — отметил звезда «Мальчишника в Вегасе» (цитата по «Лайфу»).

Неизвестно, поддерживает ли такую привычку мама девочки Ирина Шейк. Некоторые пользователи предложили модели запретить отцу её дочери такое поведение.

Дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея де Сьен Шейк Купер родилась в 2017 году. Спустя два года актёр и модель расстались.