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Кадыров отцензурировал цитату Путина

Кадыров отцензурировал цитату Путина

Цитируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, глава Чечни Рамзан Кадыров убрал из его речи упоминание последователей иудаизма, на это обратил внимание проект «Свобода (не) за горами».

В оригинальной фразе Путина говорится: «Наши солдаты и офицеры — христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная всепобеждающая сила». Однако в этой же цитате, приведенной в телеграм-канале Кадырова, упоминание иудеев оказалось вырезано, при этом представители трех других конфессий упоминаются как и в оригинале.

Публикуя отцензурированную цитату Путина, Кадыров отметил, что это – «самые важные для каждого россиянина слова, которые нужно внимательно переслушать, перечитать и запомнить».

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