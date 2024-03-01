Кадыров отцензурировал цитату Путина

Цитируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, глава Чечни Рамзан Кадыров убрал из его речи упоминание последователей иудаизма, на это обратил внимание проект «Свобода (не) за горами».
В оригинальной фразе Путина говорится: «Наши солдаты и офицеры — христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная всепобеждающая сила». Однако в этой же цитате, приведенной в телеграм-канале Кадырова, упоминание иудеев оказалось вырезано, при этом представители трех других конфессий упоминаются как и в оригинале.
Публикуя отцензурированную цитату Путина, Кадыров отметил, что это – «самые важные для каждого россиянина слова, которые нужно внимательно переслушать, перечитать и запомнить».