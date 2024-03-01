Американец испытал Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость (видео)

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В США расстреляли на камеру только что приобретенный электрический пикап Tesla Cybertruck. Таким образом его владелец решил проверить броню авто. Видео с обстрелом он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Американский блогер Эдин Росс недавно получил электромобиль Tesla Cybertruck и взялся испытать его. Как известно, кузов пикапа изготовлен из толстой стали, которую разработчики называют пуленепробиваемой.

Именно это утверждение и решил проверить блогер. Сначала он расстрелял Tesla Cybertruck из пистолета-пулемета калибром 9 мм, а затем использовал дробовик. Пикап неплохо выдержал все попадания: на дверях, конечно, остались следы от пуль, но кузов не был пробит.

Конечно, электромобилю понадобится ремонт, однако Tesla Cybertruck не получила серьезных повреждений и способна передвигаться самостоятельно.