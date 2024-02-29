Эйвазов и Нетребко намерены жить в Дубае, периодически посещая Вену (видео)

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Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова – Анна Нетребко показала их новую квартиру в Дубае.

Некоторое время назад певица продала свою недвижимость в Нью-Йорке, а в Вене она продала квартиру, но купила дом. Свою вторую квартиру Нетребко и Эйвазов решили приобрести в Дубае, где часто отдыхают и где живет большая часть их друзей, сообщает «Спутник».

Певица рассказала в соцсети, что купила квартиру в Дубае год назад, но никому не показывала, так как там шел ремонт, и лишь несколько месяцев назад они смогли в нее переехать. Теперь Нетребко и Эйвазов намерены жить в основном в Дубае, а иногда ездить в Вену.

Дубайская квартира исполнителей имеет два этажа. Нетребко сама выбирала дизайн комнат и мебель, также перенесла в нее часть своего гардероба.

