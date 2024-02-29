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Главное Культура

Наоми Кэмпбелл закрутила роман с арабским мультимиллионером (фото)

Наоми Кэмпбелл закрутила роман с арабским мультимиллионером (фото)

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи о романе с арабским мультимиллионером – кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки, который младше ее более 10 лет. Об этом пишет The Sun.

Их видели вместе на нескольких мероприятиях. В частности, на церемонии BAFTA в начале февраля 2024 года.

Пара позировала вместе на красной дорожке и всю ночь оставалась рядом друг с другом. Наоми и Мохаммед были близкими друзьями несколько лет.

«Они были рядом друг с другом на многих событиях, в частности на Каннском кинофестивале 2023 года, Парижской неделе моды в 2022 и 2023 годах и нескольких эксклюзивных вечеринках, таких как празднование дня рождения Эдварда Эннинфула. На специальном праздновании дня рождения Наоми 2023 года во Франции видели, как Мохаммед сидел прямо возле именинницы. В последнее время пара стала еще ближе, поскольку Наоми провела время с Мохаммедом на Ближнем Востоке», – сказал инсайдер.

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