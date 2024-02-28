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Главное Культура

Басков подшутил над Киркоровым

Басков подшутил над Киркоровым

Российский певец Николай Басков пошутил про образ коллеги по цеху Филиппа Киркорова в эфире музыкального шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Артист обратил внимание на окрашенные в пепельный цвет волосы поп-короля и предложил ему перепеть его песню «Натуральный блондин», но с одним условием.

«Ты теперь можешь петь мою песню: «Натуральный седой. Я знаменит и холостой», — сказал Басков Киркорову.

В ответ певец заявил, что для него как для творческой персоны эксперименты с внешностью — это обыденность.

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