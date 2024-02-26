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Эльчин Азизов впервые выступит с сольным концертом в Петербурге

Эльчин Азизов впервые выступит с сольным концертом в Петербурге

Солист Большого театра народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступит с первым сольным концертом в Санкт-Петербурге 27 марта. В ДК им. Ленсовета он исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева, говорится в сообщении организаторов.

«27 марта Эльчин Азизов, солист Большого театра, финалист шоу «Маска», даст первый сольный концерт в Петербурге. В ДК им. Ленсовета будет представлена программа «Песне моей поверь» – все самое лучшее и популярное из репертуара Муслима Магомаева. В программу входят самые известные песни советской классической эстрады: «Луч солнца золотого», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Синяя вечность» и многие другие», – сказано в сообщении.

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