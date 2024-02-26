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Дела Бари Алибасова плохи

Дела Бари Алибасова плохи

Вероятность, что продюсер Бари Алибасов сможет полностью восстановиться после инсульта и вернуться к нормальной жизни, не очень велика. Таким мнением поделилась невролог Елена Городецкая.

«Ишемический инсульт — это инфаркт головного мозга. Это состояние, при котором происходит тромбоз сосудов, и часть мозговой ткани отмирает. В зависимости от участка поражения возникает та или иная симптоматика», — рассказала медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

К факторам риска этого недуга Городецкая отнесла атеросклероз, курение, употребление спиртного, гипертонию, сахарный диабет и пожилой возраст. Всех людей, перенёсших инсульт, ждёт длительная реабилитация. К примеру, если болезнь спровоцировала речевой дефект, то придётся заниматься с логопедом, двигательный дефект — потребуется лечебная гимнастика, пояснила врач. Есть пациенты, которые со временем полностью восстанавливаются, правда, их не так много. Чаще всего после инсульта возникает парез (снижение силы мышц), поэтому инфаркт мозга «виден, как говорится, на лицо», резюмировала специалист.

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Дела Бари Алибасова плохи
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