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Почему Франции необходимо запомнить, что молчание – золото

Почему Франции необходимо запомнить, что молчание - золото

Сегодня, в скорбную для Азербайджана дату Ходжалинской трагедии, весь неравнодушный мир сочувствует и выражает соболезнования через свои посольства и представительства.

Посольство Франции в Азербайджане тоже опубликовало в своем аккаунте в социальной сети Х пост, посвященный 32-й дате Ходжалинского геноцида.

«Сегодня мы разделяем скорбь всего азербайджанского народа, чтящего память жертв Ходжалинской трагедии. Необходимо прилагать усилия для установления мира в регионе, чтобы подобные зверства не повторились», – отмечается в публикации.

На самом деле, подобное «галочковое сочувствие» вызывает не только недоумение, но и брезгливость. А последний абзац, в котором говорится о «не повторении зверств», даже попахивает наглым, циничным троллингом, и, прежде всего, потому что Франция вооружает Армению именно для продолжения военных действий со стороны последней.

На днях французская газета Le Figaro писала о том, что в соответствии с подписанным между Францией и Арменией соглашением о сотрудничестве в оборонной сфере, французская армия в этом году проведет для армянских военнослужащих 3 курса горной боевой подготовки. Кроме того, министр обороны Франции обещает лично присутствовать, а заодно и вооружение подогнать (в данную партию входят 3 радара Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения и бинокли). Вся эта армяно-французская гонка вооружений и нежелание Армении подписывать мирный договор с Азербайджаном говорит о том, что «соседушки» задумали взять реванш.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто обвинил Францию в том, что она вооружает Армению с целью подготовки к новой войне. По словам главы государства, попытки вооружения Армении преследуют цель держать нас под постоянным давлением.

И потому лицемерно-циничное «сочувствие» французского посольства вообще не должно было появляться в день кровавой и скорбной для Азербайджана даты, ибо это конкретный перебор даже для лицемерной Франции.

Яна Мадатова

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