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Соратник Пашиняна оскорбил Лукашенко: Живет в статусе раба Путина

Соратник Пашиняна оскорбил Лукашенко: Живет в статусе раба Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко живет в статусе раба, а мы не хотим жить в этом статусе. Об этом заявил депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян, касаясь реакции Лукашенко на процесс замораживания членства Армении в ОДКБ.

«Лукашенко много чего говорил. Но главный его лейтмотив был – куда убежит Армения? Лукашенко живет в статусе раба, а мы не хотим жить в этом статусе. Мы хотим стать независимой страной, чтобы могли встречаться, подписывать договоры с кем хотим», – цитирует его портал «Ньюс.ам».

На вопрос, а до этого Армения не была независимой, депутат ответил: «Нет, мы были рабами РФ, поскольку именно она нам все диктовала – с кем нам встречаться, с кем не общаться, кто должен быть президентом в нашей стране».

На вопрос, а почему в этом случае Армения не выходит из ОДКБ, Мелконян ответил: «Когда наступит время, все сделаем».

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