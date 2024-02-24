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Главное Культура

Телесериал о Гарри Поттере появится в 2026 году

Телесериал о Гарри Поттере появится в 2026 году

Телесериал о Гарри Поттере дебютирует на стриминговом сервисе Max в 2026 году, объявила компания Warner Bros. Discovery.

Выступая во время финансового совещания, генеральный директор Дэвид Заслав выразил свою обеспокоенность по поводу сериала о Гарри Поттере, который, по его словам, дебютирует в 2026 году.

Заслав отметил, что последний фильм о Гарри Поттере был снят более десятка лет назад, и выразил уверенность, что франшиза будет развиваться и дальше.

«Нам не терпится поделиться с поклонниками по всему миру десятилетием новых историй. Мы нацелились на дебют в 2026 году», – рассказывает он.

Сериал по «Гарри Поттеру», как сообщается, находится в разработке с 2021 года и будет сниматься на студии, которая раньше называлась HBO Max, а теперь просто известна как Max. Warner Bros. Discovery выделила на него 10 лет, и он будет «точной адаптацией» романов с совершенно новым актерским составом. Дж. К. Роулинг выступит в качестве исполнительного продюсера.

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Телесериал о Гарри Поттере появится в 2026 году
Культура

Телесериал о Гарри Поттере появится в 2026 году

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